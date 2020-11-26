انت الان تتابع تفاصيل خبر أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء تشهد زيادة جديدة والإجمالي يسجل 114107 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة تقريرها اليومي بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، وذلك وسط تحذيرات وتوقعات بارتفاع الإصابات خلال الشهور المقبلة تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة وكثرة تجمع المواطنين بالأماكن المغلقة، الأمر الذي يتسبب في زيادة انتشار العدوى، ولذلك كانت هناك تشديدات من رئاسة الوزراء على عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الإحترازية، منعاً لحدوث انتكاسات أخرى على غرار ما يحدث الآن بدول أوروبية عديدة.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 25 نوفمبر

وكان مستشار الرئيس للصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين قد أشار منذ أيام قليلة إلى وجود سلالة جديدة من كورونا شرسة منتشرة في مصر، وأكد أنها وراء زيادة أعداد المصابين في الآونة الأخيرة، مضيفاً أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الإنتشار وطول فترة حضانتها، ولذا قررت الحكومة إحالة غير الملتزمين بالكمامة لـ محكمة أمن الدولة العليا.

ووفق تقرير الصحة اليومي، فقد أعلنت الوزارة عن تسجيل 98 حالة تعافي جديدة، بانخفاض 24 حالة عن الأمس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي حتى اليوم لـ 102201 حالة، مع تأكيد الصحة على خروج كل الحالات المذكورة والمتعافية من مستشفيات العزل الصحي.

كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 365 حالة جديدة بزيادة 4 حالات عن أمس، لترتفع الإصابات حتى الآن إلى 114107 حالة، ووفق بيان الصحة فقد تم تسجيل 12 حالة وفاه جديدة اليوم بزيادة حالة واحدة عن الأمس، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 6585 حالة.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أكدت أن المحافظكات الأكثر إصابة بكورونا الآن هي القاهرة ثم الإسكندرية ثم الغربية ثم الأقصر، كما كانت محافظات المنوفية، وسوهاج، وأسوان متوسطة الإصابات، أما المحافظات الأقل إصابة فهي الإسماعيلية والسويس والمنيا وجنوب سيناء.