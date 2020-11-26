أعلنت اتصالات مصر عن توفير باقات كونكت X بأسعار تبدأ من 5 جنيه، لتناسب احتياجات جميع العملاء، وتعتبر من أكثر باقات اتصالات انترنت استخدامًا، لذا ينشر تحيا مصر تفاصيل باقات كونكت X من اتصالات مصر.

أسعار باقات كونكت X من اتصالات مصر

إليكم كافة تفاصيل أسعار باقات كونكت X من اتصالات مصر على النجو التالي: إليكم كافة تفاصيل أسعار باقات كونكت X من اتصالات مصر على النجو التالي: سعر الباقة سعة الباقة الاشتراك

5 جنيه 350 ميجا X 15 قرش للميجابايت

10 جنيه 1000 ميجا X ارسل 10 ل 090

20 جنيه 2250 ميجا X ارسل 20 ل 090

35 جنيه 4500 ميجا X ارسل 35 ل 090

50 جنيه 7000 ميجا X ارسل 50 ل 090

75 جنيه 11000ميجا X ارسل 75 ل 090

125 جنيه 21000ميجا X ارسل 125 ل 090

250 جنيه 48000 ميجا X ارسل 250 ل 090

400 جنيه 90000 ميجا X ارسل 400 ل 090 اقرأ أيضًا..اتصالات مصر توفر باقات منجز الهوائي للنت المنزلى.. اعرف أسعارها



والجدير بالذكر أن الاستخدام خارج الباقة يتم المحاسبة بعد الباقة ستكون 15 قرش للميجابايت.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتصالات مصر توفر باقات كونكت X بأسعار تبدأ من 5 جنيه.. اعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.