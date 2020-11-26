شاهد.. حسن ضوة : الرئيس السيسى يهتم بالشباب ويشركهم فى الحياة السياسية

جدة - نرمين السيد - قال حسن ضوة، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لعضوية مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يهتم بالشباب بشكل كبير وواضح للجميع، بعد أن كانوا يواجهون صعوبة فى العصور القديمة بشأن المشاركة فى الحياة الحزبية والسياسية.





وأضاف "الضوة" خلال حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن اهتمام الرئيس السيسى بالشباب، تمثل فى عقد المؤتمرات ومنتديات الشباب المحلية والدولية والتى كان آخرها فى شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه فى ظل حكمه تم إطلاق إشارة البدء لـ"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" عام 2018. وتعريفا بـ"تنسيقية الشباب"، قال إنه كيان يضم لأول مرة 26 حزبا مختلفا من أقصى اليمين لأقصى اليسار بالإضافة لبعض المستقلين، كما أن لديه 40 نائبًا منهم 26 بمجلس النواب و14 فى الشيوخ، وستة نواب للمحافظين، وكل ذلك اقتصر قوامه على الشباب من أعمار 25 إلى 40 سنة اجتمعوا كلهم لخدمة مصر.

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