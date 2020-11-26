فيديو.. ضوة : مصر لديها خبرات شبابية كبيرة .. ونناقش كل ما يخص مصلحة الوطن

جدة - نرمين السيد - فند حسن ضوة مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لعضوية مجلس النواب، مزاعم البعض بافتقاد الشباب للخبرة على النحو الذى يقصيهم عن المشاركة فى العمل السياسى، قائلًا مصر لديها خبرات شبابية على مستوى عالٍ فى جميع المجالات.





وقال حسن الضوة، خلال حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن "تنسيقية الشباب"، تناقش فى اجتماعاتها كل ما يخص مصلحة الوطن، بهدف مساعدة القيادة والحكومة فى أداء عملها، مشيرًا إلى تأثير دور الكيان فى معظم القوانين التى تم إصدارها الفترة الأخيرة، من خلال تقديم رؤى واقتراحات يؤخذ بمعظمها فى صناعة القوانين. وتابع: "انتبهنا لجمود دور الشباب وغيابهم عن المشاركة فى الحياة السياسية بسبب تهميشهم فيما مضى، فبدأنا العمل على معالجة ذلك من خلال تنمية خبرات الكوادر الشبابية بالدورات التدريبية وإشراكهم فى ملف العمل العام بالسياسة، حتى أصبح نحو 80 إلى 90 بالمئة من الأحزاب كل القيادات بها من الشباب". وأردف: "رؤساء الأحزاب والقيادات العامة بالعمل السياسى أدركوا أن الشباب دورهم قادم، لأن توجه الرئيس والدولة نحو الاهتمام بالقيادات الشبابية".

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