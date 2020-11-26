فيديو.. التنسيقية: لدينا رؤية لحل مشكلات الناس.. ونمتلك الخبرة وحماس الشباب

جدة - نرمين السيد - وأضاف حسن ضوة، خلال حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "لدينا رؤية خاصة بقضايا الناس حول مشكلات المعيشة كالبطالة والأوضاع الاقتصادية ومشكلات الصحة والعلاج".

وتابع: "تحركنا على كل المستويات بالتزامن مع جائحة كورونا، من خلال مبادرة (البالطو الأبيض)، وأخرى لتوريد الكمامات وأدوات التطهير لمديريات الصحة، وثالثة باسم (تحدى الخير) من أجل مساعدة العمالة المؤقتة".

واختتم: "قدمنا أفكارًا واقتراحات ومشاريع قوانين لحل مشكلات الناس، سواء فى مجلس النواب، أو فى كل مبادرات الرئيس السيسى، ولدينا لجان عدة فى الدستور والشئون الخارجية الداخلية".