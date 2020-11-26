محافظ القاهرة يحذر المواطنين من عدم الخروج من المنازل بسبب الحالة الجوية

طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك لتسهيل عمل أجهزة المحافظة والصرف الصحي في رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

نفت الشركة المصرية، لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ما تم نشرة عبر أحد المواقع الإلكترونية حول توقف حركة القطارات بالخط الأول حلوان – المرج الجديدة بسبب هطول الأمطار نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة، مشيرة إلى أن حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين ولا توجد بها أي أعطال أو توقف.

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كما تتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.