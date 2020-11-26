طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك لتسهيل عمل أجهزة المحافظة والصرف الصحي في رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.
نفت الشركة المصرية، لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ما تم نشرة عبر أحد المواقع الإلكترونية حول توقف حركة القطارات بالخط الأول حلوان – المرج الجديدة بسبب هطول الأمطار نتيجة سوء الأحوال الجوية.
وأكدت الشركة في بيان لها، أن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة، مشيرة إلى أن حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين ولا توجد بها أي أعطال أو توقف.
اقرأ أيضًا..أحوال الطقس الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين لتفادي حالة الطقس في القاهرة
كما تتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يحذر المواطنين من عدم الخروج من المنازل بسبب الحالة الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.