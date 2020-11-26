وزيرة التضامن في الوادي الجديد اليوم.. لهذا السبب

تستقبل محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

وقال محمد منير العديسي ،مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن الوزيرة ستتفقد معرض المنتجات البيئية بمقر الممشى السياحي بمدينة الخارجة، وتتفقد مقر مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا العمارتين المجاورتين للمركز لاستغلالهم لإقامة أسر ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة العلاج والتأهيل.