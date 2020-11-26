تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى إلى سقوط أمطار متوسطة، اليوم الخميس، على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء وقد تصل إلى القاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
ويستمر سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الجمعة بحيث تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى و شمال سيناء وقد تصل الى القاهرة.
اقرأ أيضًا.. الصحة: تسجيل 365 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة
وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.
وقالت وزارة الرى، إن كل المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرى: أمطار متوسطة اليوم على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.