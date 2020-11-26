طقس اليوم الخميس: استمرار هطول الأمطار.. وعظمى القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس لطيفًا نهارًا على القاهرة والوجه والبحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائلًا للبرودة على السواحل الغربية، لطيفًا على السواحل الشرقية والرياح نشطة، كما يكون معتدلًا على جنوب سيناء مع رياح نشطة.

فيما يسود طقس لطيف نهارا على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمال الصعيد.

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد عن فإن الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الظواهر الجوية ستكون، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية).

فيما تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الشرقية).

كما تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على (الإسكندرية – رشيد- دمياط- بور سعيد – العريش – رفح)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من (مطروح – السلوم).

وأضافت أن الوصف الفنى لخرائط الطقس (تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى على السطح مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية

شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 16

وادى النطرون 22 15

طنطا 21 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 21 15

بلطيم 20 15

مطروح 19 14

السلوم 20 13

سيوة 19 12

بورسعيد 21 16

دمياط 21 16

الزقازيق 22 13

المنصورة 21 13

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 12

رأس سدر 23 15

نخل 21 09

نويبع 23 18

طابا 21 13

كاترين 18 08

الطور 22 14

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 16

مرسى علم 25 17

الفيوم 22 12

بنى سويف 22 11

المنيا 23 11

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 24 12

الأقصر 24 12

أسوان 25 12

إدفو 25 11

أبو سمبل 25 11

الوادى الجديد 24 08

شلاتين 27 20

أبو رماد 27 20

حلايب 25 21

رأس حدربة 25 21