سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي "سيراميكا كليوباترا"، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس. سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، بمقتل قيادي بارز في تنظيم داعش مع 21 مسلحًا من الفصائل السورية المعارضة الموالية لأنقرة في كمين نصبته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط عين عيسى شمالي الرقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. اختفاء ميدو جابر والداخلية تؤكد: خرج من الفندق مع شخصين برغبته.. وتأهب في إسرائيل وسط تقارير عن ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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