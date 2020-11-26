الفقى : هناك تطورات لاحقة بأزمة سد النهضة .. وهدوء مصر يربك إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى، إن هناك تطورات لاحقة بأزمة سد النهضة، منها كفاءة السد وإمكانية نجاحه على المدى الطويل، مشيرًا إلى أنه لم يُختَبَر بشكل كامل بعد.





وأضاف مصطفى الفقى، خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن مصر تراهن على عنصر الزمن القصير فيما يخص جودة سد النهضة، داعيًا إلى عدم الاندفاع فى أخذ الموقف بشأن الأزمة. كما أكد أن المسألة تحتاج إلى قدر كبير من الرصانة والحكمة. وتابع: "الهدوء المصرى تجاه الأزمة أربك إثيوبيا بالإضافة إلى موقف الولايات المتحدة برئاسة ترامب الذى تضامن مع وجهة نظر مصر تجاه الأزمة"، لافتًا إلى أنه من الصعب أن تغير إدارة جو بايدن موقفها 180 درجة من سد النهضة.

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