اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع وأخبار الشأن المحلي أبرز عناوين صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة التي ضربت القاهرة والمحافظات، وأخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان "الرئيس: أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية أمن مصر القومي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة المصرية في ضوء النجاحات التي تحققت في مجال الأمن والاستقرار.

وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور الفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس شدد، خلال الاجتماع، على أهمية الاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة.

ووجه الرئيس التحية إلى رجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وللحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري وذلك في إطار القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قوله: إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة وجاهزية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة خاصة القوات الجوية.

كما اطلع الرئيس على نتائج مباحثات وزير الدفاع خلال زياراته الخارجية الأخيرة، وذلك في إطار التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها في بعض الدول الصديقة، وكذلك نتائج التدريبات العسكرية المشتركة التي تمت مؤخرًا مع عدد من وحدات الجيوش الشقيقة.

وتحت عنوان "أمطار غزيرة ورياح تضرب القاهرة والمحافظات.. واستمرار حالة عدم الاستقرار اليوم"، ذكرت صحفة "الأهرام" أن القاهرة وعددا من المدن والقرى بالمحافظات لموجة من الطقس السئ أمس، حيث شهدت بعض المناطق على مستوى الجمهورية سقوط أمطار غزيرة ساعات متواصلة منذ فجر أمس، مصحوبة برياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وسقوط الثلوج في أماكن متفرقة.

وأضافت "الأهرام" أن الأمطار تسببت في انهيار عقار بالعطارين وسقوط أحد الشوادر بالإسكندرية، وانتشار برك من المياه الراكدة بالشوارع والميادين، وأدت الأحوال الجوية السيئة لتعطل الدراسة بالمدارس والجامعات بعدد من المحافظات.

وأبرزت "الأهرام" الضوء على صرف منحة الرئيس للعمالة المنتظمة، وتحت عنوان "مدبولي: صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة أول ديسمبر"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بضرورة العمل على سرعة البدء في إجراءات صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يكون موعد صرف المنحة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مجلس الوزراء، أمس، الذي انعقد بتقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء أشاد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي جزءًا من اختبارات القبول بكلية الشرطة، مشيرا إلى أن الحضور حمل عددا من الرسائل المهمة عبر حديث الرئيس خلال هذه الفعالية مع عدد من الطلاب.

وفي "الأخبار"، ذكرت الصحيفة تحت عنوان "مصر تحصد 4 جوائز في مسابقة "التميز الحكومي"، أن مصر فازت بأربع جوائز من جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى، حيث اختارت إدارة الجائزة الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كأفضل وزيرة عربية، واللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان محافظ بورسعيد، كأفضل محافظ عربي، ومشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، كأفضل مشرع في مجال تطوير البنية التحتية، واختيار نهى أحمد السيد كأفضل موظفة حكومية عربية.

وأضافت "الأخبار" أن دكتور هالة السعيد تقدمت بالشكر لإدارة الجائزة وجامعة الدول العرية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية على ثقتهم واختيارها كأفضل وزيرة عربية، مؤكدة أن الجائزة تعد جائزة للحكومة المصرية كلها لأنها تعمل علي قلب رجل واحد ولا يمكن أن ينجح وزير دون دعم القيادة السياسية ومساعدة ودعم زملائه.

وأضافت الوزيرة أن حصولها على الجائزة يعد تكريمًا للمرأة المصرية وتكليلا لجهودها وسعيها المستمر نحو الأفضل.

وتحت عنون "قوافل تحيا مصر تصل الحدود"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن قوافل صندوق تحيا مصر واصلت توزيع المواد الغذائية، والملابس الشتوية والأغطية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار مبادرة (نتشارك.. علشان بكرة) التي أطلق من خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم استعدادا لموسم الشتاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت الصحفية أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية بتمويل تتعدى قيمته مليار جنيه.

ونقلت "الأخبار" عن تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، قوله إن قوافل المبادرة نجحت في توصيل المواد الغذائية والملابس والبطاطين إلى الأسر الأولى بالرعاية في أقصى الحدود، مشيرا إلى أن قافلة محافظة شمال سيناء مستمرة في التوزيع على المستحقين في الشيخ زويد وبئر العبد ورفح، فضلا عن توزيع البطاطين على الأسر المقيمة بوادي العلاقي على بعد 180 كيلو مترا من مدينة أسوان.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الوطنية للانتخابات: نتيجة الإعادة للمرحلة الأولى "نواب" الاثنين"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس في تسلم نتائج الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة.

وأضافت "الأخبار" أنه من المقرر أن تقوم الهيئة بإضافة الحصر العددي لأصوات المصريين بالخارج بعد مراجعتها وتدقيقها إلى نتائج الداخل وإعلانها بشكل نهائي الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي عالمي.

وحول مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ذكرت الجمهورية تحت عنوان "بعد تحليل كورونا: ديانج وسليمان وصالح .. لن يشاركوا في النهائي الأفريقي.. أوباما والونش وجمعة خارج تشكيل الزمالك"، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن رسميا عن إصابة ستة لاعبين من الأهلي والزمالك بفيروس كورونا بعد اثبات إيجابية العينة التي تم سحبها للفريقين خلال الساعات الماضية.

وأثبتت المسحة إصابة كل من يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش، ومن الأهلي كل من صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج.

وبذلك تأكد غياب السداسي عن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة القادم بين الزمالك والأهلي.