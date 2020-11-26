موجز السوشيال ميديا.. ميدو جابر يتصدر تويتر بعد اختفائه من فندق الإقامة.. وهنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد خالد صالح

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها الفنان احمد خالد صالح خلال تواجدهم في دبي لقضاء شهر العسل.

ونشرت هنادي مهنا صورة رومانسية لها مع زوجها وعلقت قائلة " اسعد أعياد الميلاد السعيدة لزوجي صديقي المفضل وابني الأول واتمنى ان تكون أيامك مليئة بالحب والسعاده والنجاح ربنا يرزقك بكل ما تتمناه واكتر لأنك تستحق الدنيا احبكم جميعا".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #ميدو_جابر بعد اختفائه من فندق إقامة فريقه سيراميكا كليوباترا وتعرض للاختطاف.

وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي "‏الضنا غالى والله ربنا ما يكتب على حد ويرد ميدو جابر لأهله معافى يارب " و "‏حط نفسك مكان والده او اخوه وانتي حطي نفسك مكان والدته او اخته او زوجته شاركوا بالله عليكم لازم نوصل صوتنا للمسئولين بسرعة اي تاخير بيعرض حياة اللاعب للخطر ..شاركوا".

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لـ ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مع والدته.

وظهر ميدو جابر بالصورة مع والدته من أحد المطاعم أثناء تناولها العشاء معا قبل اختفائه من فندق الإقامة اليوم.

حرص النجم العالمي رونالدينيو لاعب فريق برشلونة السابق على نعى، أسطورة القدم العالمية الأرجنتيني دييجو مارادونا .

ونشر رونالدينيو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع مارادونا معلقا عليها قائلا "مشاعري للعائلة واكل من يحب هذا العبقري صديقي المحبوب شكرا على كل لحظه كانت معك سواء كانت رياضة او عشاء محادثاتنا كانت دائما رائعة ومميزة وسوف احتفظ بكل لحظة من الفرح على أرض الملعب معا انت الهمني وعندما لعبنا سويا كرة القدم كانت واحده من أجمل ليالي حياتي ارقد بسلام محبوبي الساحر الابدي.