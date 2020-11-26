فرح عظيم.. تأملات جديدة للبابا تواضروس خلال صوم الميلاد

جدة - نرمين السيد - تبث طوال فترة صوم الميلاد حلقات يومية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بعنوان "فرح عظيم" على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والقنوات القبطية، ويتأمل قداسة البابا من خلال "فرح عظيم" فى انجيلى متى ومرقس.





تأتى فكرة "فرح عظيم"، فى إطار سعى قداسة البابا تواضروس الثانى إلى تقديم دراسة روحية مبسطة فى إنجيلى متى ومرقس لتكون فرصة للوصول للفرح الحقيقى بميلاد السيد المسيح. وبدأ المسيحيون الأرثوذكس أمس الأربعاء صوم الميلاد الذى يمتد 43 يوما حتى عيد الميلاد فى 7 يناير المقبل.

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