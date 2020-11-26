مصدر أمني ينفي اختطاف ميدو جابر لاعب نادي سيراميكا

نفي مصدر أمني ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي بشأن اختطاف ميدو جابر لاعب كرة القدم بأحد أندية الدورى الممتاز من داخل أحد الفنادق.

وأكد المصدر أنه تبين من خلال التحريات تردد شخصين على اللاعب بالفندق وأنه قد غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وكان معتز البطاوي المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا، أكد أن الفريق في معسكر مغلق منذ أمس بالتجمع الخامس، بينما تعرض ميدو جابر لاعب الفريق للاختفاء من المعسكر بشكل مفاجئ.

وأضاف البطاوي، في تصريحات تليفونية أنه تفاجئ باختفاء ميدو جابر من المعسكر، بعدما كان الكارت الخاص بغرفته لا يعمل، وطلب العاملين بالفندق لحل المشكلة، إلا أن هناك شخصين طلبا التقاط صور تذكارية معه، واختفى بعدها بشكل مفاجئ.