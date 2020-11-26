الرئيس السيسي يوافق على مليون دينار كويتى معونة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لمحاربة كورونا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتى للمساهمة فى دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة فى جمهورية مصر العربية والموقعة فى 24 مارس 2020. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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