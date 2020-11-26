4 قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ ونزع ملكية بـ 4 محافظات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 615 6 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 20,23 فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة النهضة بمحافظة القاهرة لاستخدامها فى مشروعات الإنتاج الحيوانى . كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 616 لسنة 2020 بزوال صفة النفع العام عن قطعتى الأرض ناحية محافظة الإسكندرية. وقرار رقم 617 لسنة 2020 بتخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بنى سويف على الطريق الشرقي بنى سويف – المنيا لاستخدامها فى إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعى. وقرار رقم 618 لسنة 2020 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عرب ابو ساعد مركز الصف محافظة الجيزة لصالح القوات المسلحة. ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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