نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بالدائرى ونصائح بتجنب كوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت بتقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد فى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه لمنزل المعادى.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

كما شهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الكثافات المرورية بسبب وجود حادث تصادم، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور الفردوس بصلاح سالم لذلك يفضل سلوك محور النصر كبديل جيد.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن كوبرى أكتوبر فى الطريق القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة والمتجه لوسط المدينة بسبب وجود بعض الأحجام المرورية، كذلك الأمر بكورنيش النيل فى الاتجاه القادم من منطقة أثر النبى والمتجه لكوبرى الملك الصالح.

أما فيما يخص جميع الكبارى الآخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.