صور: رغم الطقس السيئ.. بدء أعمال هدم عقار كرموز المائل بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأزال عمال الهدم الطابق الثانى عشر والأخير من العقار تزامنا مع حالة الطقس السيئ وغير المستقر والأمطار الغزيرة التى تتعرض لها محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتأتى أعمال الهدم بعدما أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أمس الثلاثاء، فى لقاء مع سكان العقار المائل بمنطقة كوم الشفافة بكرموز، أنه بعد رفع شكوى الأهالى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعطى تعليماته فورا بالدعم الكامل المادى والعينى للأهالى، وتعويض الأسر المتضررة بوحدات سكنية بمدينة بشائر الخير 3 وذلك بعد فحص الحالة الاجتماعية لهم.

ووجه المحافظ رئيس حى غرب بتشكيل لجنة هندسية مكبرة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لفحص العقارات المجاورة والمحيطة بالعقار المائل للتأكد من موقفها الهندسى والسلامة الإنشائية لها.