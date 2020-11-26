مصر تدين استهداف ميناء الشقيق بالسعودية: ندعم المملكة فى مواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، استهداف "ميناء الشقيق" بجنوب المملكة العربية السعودية مما أسفر عن إلحاق أضرار بناقلة نفط يونانية، وذلك عقب تدمير زورق مُفخخ وإحباط عمل إرهابى من جانب القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن.





وأعادت مصر، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، التأكيد على استنكارها الشديد للممارسات العدوانية الغاشمة التى تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة، وبما يُمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التجارة الدولية وأمن وحرية الملاحة الدولية. وأعربت مصر مُجددًا عن مواصلة دعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وذلك فى مساعيها لمواجهة صور الإرهاب وداعميه كافة.

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