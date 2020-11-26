فيديو.. محافظ القاهرة يتابع انتشار سيارات شفط المياه بالمحاور الرئيسية

جدة - نرمين السيد - أجرى خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة ميدانية صباح اليوم الخميس بشوارع القاهرة لمتابعة انتشار سيارات شفط المياه على جميع المحاور والمناطق بالعاصمة تحسبا لسقوط أمطار غزيرة اليوم على عدد من المناطق.





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