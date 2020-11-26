صور.. رصف ورفع كفاءة العديد من الطرق بأسوان لتخفيف المعاناة عن المواطنين

جدة - نرمين السيد - أعطى أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالبدء بأعمال الرصف ورفع الكفاءة فى المسافة من منطقة المقاولون العرب وحتى نزل الشباب بطريق السادات بطول 700 متر مع مطلع الأسبوع القادم بعد إنتهاء المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى إطار تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.





وأكد المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بمحافظة أسوان فى بيان اليوم الخميس، أن هذه المرحلة تأتى ضمن 3.5 كم مخطط رصفها بتكلفة 13.3 مليون جنيه وذلك عقب إنتهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات البنية الأساسية، لافتا إلى أنه جار أيضا تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير للعديد من الطرق من خطة المحافظة الرئيسية بإجمالى 68 مليون جنيه إذ تم إعطاء الأولوية فيها للطرق التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وخاصة تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق أبرزها مطلع الصداقة الجديدة والخان والسادات وفيله / الشلال، بالإضافة إلى طرق أخرى بمدن كوم أمبو وإدفو والرديسية والبصيلية.

وأضاف محمد فتحى أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان بتنفيذ مشروعات الطرق الجارية بالجودة المطلوبة بداية من عملية كشط ورفع الأسفلت القديم مع الإلتزام بسمك التربة الزلطية ثم طبقات الأسفلت الجديد طبقاً للمواصفات القياسية، موضحاً بأن عملية تسليم هذه المشروعات تتم من خلال لجنة هندسية وعلمية متخصصة ثم يتم مراجعة الجهات الرقابية وأخذ عينات من الطرق الجديدة التى تم رصفها.

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