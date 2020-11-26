3 أعوام على إصدارها.. ترجمة وثيقة جامعة القاهرة للتنوير إلى 17 لغة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للجامعة، أن تلك اللغات منها 7 أوروبية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية واليونانية والروسية) و 4 لغات شرقية (الفارسية والتركية والعبرية والأردية) و 4 لغات إفريقية (الهوسا والسواحيلى والصومالى والأمهرى) بالإضافة إلى اللغتين الصينية واليابانية، وإتاحتها على موقع الجامعة الرسمى، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على الوثيقة التى صدرت فى أكتوبر 2017 ونصت فى بنودها على المبادئ التى تحكم هوية الجامعة وتحدد مسارات عملها فى انطلاقتها إلى جامعة من الجيل الثالث.

وأكد الدكتور الخشت، أن ترجمة وثيقة الثقافة والتنوير إلى اللغات الأجنبية المختلفة يساهم فى نقل مباديء الجامعة وهويتها بين مختلف الدول، وإتاحتها للمفكرين والأساتذة والطلاب من مختلف الجنسيات ويدعم مكانتها عالميًا، وبالتالى فهذه الترجمات تُعد أداة للتواصل بين جامعة القاهرة وغيرها من مختلف الجامعات والمؤسسات الفكرية والجهات على مستوى العالم.

وكان الدكتور محمد الخشت، دعا بعد توليه رئاسة جامعة القاهرة فى أغسطس 2017، رموز الفكر والثقافة والإعلام لإعداد وثيقة أطلق عليها فيما بعد "وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير"، فى إطار تطور جامعة القاهرة وتحويلها إلى جامعة من جامعات الجيل الثالث، مع استعادة فكر الآباء المؤسسين فى التنوير والعقلانية والمدنية والتعددية والمواطنة، وفى الوقت نفسه فتح مسارات جديدة للتقدم والانتقال إلى آفاق جديدة.

وطرح رئيس جامعة القاهرة، وثيقة التنوير كمبادرة وضعها أمام المجتمع ليشارك فى تبنيها ونشرها من أجل تحقيق التقدم المأمول للوطن، وذلك انطلاقًا من النّظرة العقلانية المستقبليّة الحاكمة لمسيرة جامعة القاهرة، فالتحدى القومى أصبح هو بناء إنسان مصرى جديد لتحقيق التنوير والتنمية وتأسيس دولة حديثة، من خلال استحداث مناهج جديدة تعمل على تغيير طريقة التفكير عند الطالب وتأخذ به نحو التفكير العقلانى النقدى والإبداعى، وبناء شخصية مسؤولة واعية؛ من أجل نهضة حقيقية.

وعملت جامعة القاهرة على تحقيق مباديء وثيقة التنوير فى كافة قطاعاتها ليفعل بذلك دور الجامعة كأحد أهم المؤسسات التنويرية التى يقع عليها الدور الأكبر فى بناء شخصية المواطن، حيث أطلقت الجامعة بعدها مشروعًا لتطوير العقل المصرى كما أطلقت مشروعًا آخر لتأسيس خطاب دينى جديد، وأطلقت مسابقات فى التفكير النقدى وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها.

كما أطلقت عدة مبادرات تثقيفية وفنية وساهمت بإيجابية فى المبادرات الرئاسية، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين فى صالونها الثقافي، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعى.

وأشاد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر 2017 برئاسة الدكتور على عبد العال، بوثيقة التنوير التى أعلنتها جامعة القاهرة، مطالبين بأن تقتدى باقى الجامعات على مستوى الجمهورية بها باعتبارها نموذجا يحتذى.

والتفت المثقفون إلى أهمية وضرورة وثيقة التنوير فى تفعيل دور جامعة القاهرة الثقافى والمجتمعى باعتبارها أحد أهم مؤسسات الدولة للنهوض بالمجتمع المصرى ككل والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث قال الإعلامى حمدى رزق فى مقال له: "لا يستحب تمرير وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير بين أيدينا دون توقف لبيان رقى هذه الوثيقة، ورقى أهدافها، والتنوير الذى يشع من بين سطورها، واعتبارها نموذجًا ومثالًا لما يستحب لمصرنا الحبيبة، ويستوجب اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات دستورًا لمهمته المقدسة فى تنشئة أجيالنا على معنى التنوير والمدنية والمواطنة الحقة".

وأشاد الكاتب الصحفى وائل السمرى بالوثيقة قائلًا: هى دستور كامل الأوصاف، يرسم سياسة الجامعة، ويحدد ثوابتها وأهدافها وسياساتها العامة، وهو ما يدل على أن جامعة القاهرة تحت رئاسة الدكتور الفاضل «محمد عثمان الخشت»، تدرك تحدياتها وتشق سبيلها نحو التطور، لتستعيد أمجاد الماضى القريب، وتتحول إلى بيت حقيقى للعلم والثقافة والتنوير، وهى مهمة شاقة".

يذكر أن وثيقة جامعة القاهرة للتنوير شارك فى إعدادها عدد من المفكرين أبرزهم الدكتور مراد وهبة، والدكتور محمد الخشت، والدكتور جابر عصفور، والدكتور حسام بدراوي، والدكتور محمد عفيفى، ومن الإعلاميين الدكتور سامى عبد العزيز، ومفيد فوزي، ومحمود مسلم، وعلاء ثابت، إلى جانب عدد من نواب البرلمان منهم يوسف القعيد، والدكتورة رشا إسماعيل، والدكتورة ماريان عازر، بالإضافة إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا المصرية وقتها ووزيرة الثقافة حاليًا، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية وغيرهم من الشخصيات الأكاديمية والفكرية.