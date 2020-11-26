اليوم.. ندوة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية في دمياط

تنظم وزارتا الدولة للهجرة وشئون المصريين وبالخارج، ندوة تثقيفية اليوم الخميس، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار البروتوكول المبرم بين الوزارتين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات المصدرة لتلك الظاهرة.

يأتي ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ودكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

كانت وزارة الأوقاف قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني، نص خطبة الجمعة المقبلة، التي اختارت لها موضوعًا تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس".

وشددت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

فيما أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الهجرة غير القانونية هي هجرة غير شرعية، قائلا: "حرمة الدول كحرمة البيوت وأشد، وكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد دون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة دون إذن سلطتها القانونية".