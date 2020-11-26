اليوم.. وزيرة التضامن تتفقد مشروعات خدمية وإنتاجية بالوادي الجديد

تزور الوادى الجديد اليوم الخميس، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية والخدمية بمدينة الخارجة.
وقال محمد العديسى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، إن برنامج الوزيرة لزيارتها، يتضمن تفقد معرض المنتجات البيئية والحرفية وأعمال قافلة الهلال الأحمر وتوقيع بروتوكول لرعاية المكفوفين، وزيارة وتفقد مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وجمعية بيوت الطلبة.
كما تتضمن الزيارة، زيارة مصنع الملابس الجاهزة ومركز التكوين المهنى، وزيارة أحد مخابز الطوارئ المتنقل وتسليم أجهزة عرائس.
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