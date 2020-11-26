بينها القاهرة والجيزة.. أمطار غزيرة ورياح اليوم في 17 منطقة بالجمهورية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهارًا بارد ليلاً، على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية والرياح نشطة، ويكون الطقس معتدلاً على جنوب سيناء والرياح نشطة.

أما محافظات الصعيد يبقى الطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل جنوبا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال جنوب الصعيد.

وحول الظواهر الجوية، تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية)

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( مطروح - السلوم).

وتكون حالة الملاحة البحرية، على البحر المتوسطة معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، ويكون البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 28، والسواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 45، شمال الصعيد 60 للعظمى والصغرى 30، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 20.