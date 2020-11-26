صور.. سفير كورىا الجنوبية: التبادل التجارى مع مصر بلغ مليارى دولار

جدة - نرمين السيد - انطلقت احتفالية السفارة الكورية بالذكرى الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر، مساء أمس الأربعاء، وذلك فى حفل افتراضى من أهرامات مصر الخالدة.





وعزف السفير الكورى هونج جين ووك، السلام الوطنى لمصر بنفسه على آلة الساكسفون، بينما عزفت مجموعة من الفنانين المصريين السلام الوطنى لكوريا.



وفى كلمته بهذه المناسبة، أشاد السفير الكورى بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وتطلعه إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين كوريا الجنوبية ومصر فى مختلف المجالات.



وأكد السفير الكورى أن القاهرة ستظل فى قلوب الكوريين رمزا للحرية والاستقلال إذ صدر منها إعلان القاهرة فى 27 نوفمبر 1943 كأول إعلان يعترف باستقلال كوريا.

وأوضح السفير الكورى أن علاقات التعاون بين البلدين شهدت طفرة هائلة فى مختلف المجالات، إذ ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى حوالى مليارى دولار أمريكى، كما أصبحت مصر الوجهة الاستثمارية الرئيسية لكوريا فى إفريقيا، باستثمارات قوامها نحو 600 مليون دولار أمريكى، وعلاوة على ذلك تصدر الشركات الكورية منتجات تحمل شعار "صنع فى مصر" إلى دول أخرى فى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بقيمة تصل 700 مليون دولار سنويا، وتشكل أكثر من 90% من الصادرات المصرية فى مجال الإلكترونيات.



كما أعرب السفير هونج عن أمله فى أن يتم الارتقاء بالشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين- والتى تم تبنيها بالتزامن مع الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس السيسى لكوريا فى مارس 2016 - إلى آفاق جديدة من خلال زيارة الرئيس الكورى لمصر فى المستقبل القريب.

وأكد السفير الكورى أن التزام مصر طويل الأمد وإسهاماتها العظيمة فى نشر السلام فى منطقة الشرق الأوسط يشكل مصدر إلهام لكوريا الجنوبية.

وقال إن الحكومة الكورية ستواصل جهودها لتحقيق نزع كامل للسلاح النووى وإقامة نظام سلام دائم وراسخ فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال إنه على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، توطدت العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمى والشعبى. وأضاف إنه انطلاقا من هذا الأساس الراسخ، فإن مسيرة التعاون بين البلدين ستحقق قفزات هائلة خلال السنوات الـ 25 المقبلة.