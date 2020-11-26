6 ديسمبر.. تسليم أراضى الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد 6/12/2020، وحتى يوم الأربعاء 27/1/2021، فى تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز للفائزين بها بالحيين (18 و 20) بمدينة العاشر من رمضان.





ووفق بيان رسمى، أوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، اليوم الخميس، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحى 18 المجاورة الأولى.

أضاف أنه سيتم تسليم الأراضى وفق ترتيب محدد: "من 1 : 30، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 7/12/2020، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 8/12/2020، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 9/12/2020، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 10/12/2020، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 13/12/2020، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 14/12/2020، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 15/12/2020، والقطع من 241 : 271، يوم الأربعاء 16/12/2020".

وأشار إلى أن توزيع أراضى بالمجاورة الثانية "من 1 : 30، يوم الخميس 17/12/2020، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع من 61 : 90، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع من 91 : 120، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع من 151 : 180، يوم الخميس 24/12/2020، والقطع من 181 : 210، يوم الأحد 27/12/2020، والقطع من 211 : 240، يوم الإثنين 28/12/2020، والقطع من 241 : 270، يوم الثلاثاء 29/12/2020، والقطع من 271 : 279، يوم الأربعاء 30/12/2020".

ولفت رئيس جهاز "العاشر من رمضان"، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحى الـ18 المجاورة الثالثة، من 1 : 30، يوم الخميس 31/12/2020، والقطع من 31 : 41، يوم الأحد 3/1/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحى 20 المجاورة الأولى ، من 1 : 30، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأحد 10/1/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 12/1/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 13/1/2021، والقطع من 211 : 240، يوم الخميس 14/1/2021، والقطع من 241 : 272، يوم الأحد 17/1/2021.

وقال رئيس الجهاز: سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالمجاورة الثانية بالحى 20 من 1 : 30، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 61 : 81، يوم الأربعاء 20/1/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة الثالثة بالحى 20 أرقام (1 ، 2، 8، 14، 34، 39، 50، 62، 63، 73، 74، 94، 100، 108، 109، 114، 118، 130، 132، 136، 141، 147)، يوم الخميس 21/1/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 24/1/2021، وحتى الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.​