جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة القليوبية، قطع المياه عن منطقة التقسيم السياحى بالقناطر الخيرية، لحدوث عطل مفاجئ بالمنطقة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة القليوبية، قطع المياه عن منطقة التقسيم السياحى بالقناطر الخيرية، لحدوث عطل مفاجئ بالمنطقة. وأوضحت المحافظة فى بيان صحفى، أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال إصلاح العطل.

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