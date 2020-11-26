السيسي يوافق على مليون دينار كويتى معونة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى لمحاربة...

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتى للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية والموقعة في 24 مارس 2020.

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