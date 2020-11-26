قرار جمهورى بميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 181 لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الموقع في مدينة الرياض بتاریخ 6 يناير 2020. نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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