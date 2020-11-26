من أمام الأهرامات.. سفير كوريا يعزف السلام الوطني المصري على الساكسفون

في حفل افتراضي من أهرامات الجيزة الخالدة، انطلقت احتفالية السفارة الكورية بالذكرى الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر.



وعزف السفير الكوري هونج جين ووك السلام الوطني لمصر بنفسه على آلة الساكسفون، بينما عزفت مجموعة من الفنانين المصريين السلام الوطني لكوريا.



وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد السفير الكوري بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وتطلعه إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين كوريا الجنوبية ومصر في مختلف المجالات.



وأكد السفير الكوري أن القاهرة ستظل دومًا في قلوب الكوريين رمزًا للحرية والاستقلال، حيث صدر منها إعلان القاهرة في 27 نوفمبر 1943 كأول إعلان يعترف باستقلال كوريا.



وأوضح السفير الكوري أن علاقات التعاون بين البلدين شهدت طفرة هائلة في مختلف المجالات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي ملياري دولار أمريكي.



كما أصبحت مصر الوجهة الاستثمارية الرئيسية لكوريا في أفريقيا، باستثمارات قوامها نحو 600 مليون دولار أمريكي.



وعلاوة على ذلك، تصدر الشركات الكورية منتجات تحمل شعار "صنع في مصر" إلى دول أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط بقيمة تصل 700 مليون دولار سنويًا، وتشكل أكثر من 90% من الصادرات المصرية في مجال الإلكترونيات.

كما أعرب السفير هونج عن أمله في أن يتم الارتقاء بالشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين - والتي تم تبنيها بالتزامن مع الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي لكوريا في مارس 2016 - إلى آفاق جديدة من خلال زيارة الرئيس الكوري لمصر في المستقبل القريب.

وأكد السفير الكوري أن التزام مصر طويل الأمد وإسهاماتها العظيمة في نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط يشكل مصدر إلهام لكوريا الجنوبية.

وقال إن الحكومة الكورية ستواصل جهودها لتحقيق نزع كامل للسلاح النووي وإقامة نظام سلام دائم وراسخ في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف أنه على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، توطدت العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي.



وأوضح أنه انطلاقًا من هذا الأساس الراسخ، فإن مسيرة التعاون بين البلدين ستحقق قفزات هائلة خلال السنوات الـ 25 المقبلة.