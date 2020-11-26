مطار شرم الشيخ يستقبل 160 سائحا من أوزبكستان.. صور

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، رحلة شركة اير كايرو القادمة من اوزبكستان وعلي متنها 160 سائحا وكان في استقبالها فريق العلاقات العامة بالمطار.

من المقرر أن تسير الشركة رحلة جوية اسبوعيًا من اوزبكستان الى مدينة شرم الشيخ حتى نهاية الموسم الشتوى الحالى.

وصرح حسين الشريف رئيس مجلس ادارة شركة اير كايرو أن هذا التشغيل يأتى ضمن خطة الشركة لتسيير أربع رحلات اسبوعيًا بين شرم الشيخ والقاهرة وطشقند اعتبارًا من شهر ابريل 2021 بالاضافة الي رحلة بين شرم الشيخ و سمرقند اعتبارا من ديسمبر 2020.

وأوضح حسين الشريف، أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى وجه بضرورة فتح أسواق جديدة في منطقة وسط آسيا وافريقيا لتنويع مصادر حركة الركاب الي و عبر المطارات المصرية، والإستحواذ على حصة من حركة السفر الصادرة منها بهدف تعظيم الإستفادة من موقع المطارات المصرية المتميز بين القارات الثلاث و شبكة خطوط الناقلات الجوية المصرية والعالمية العاملة منها بما يضيف شرائح سوقية و حركة سفر جديدة الى تلك المتعارف عليها بما يساهم فى تنمية موارد الدولة المصرية.