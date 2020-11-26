نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط عملات أثرية قبل تهريبها خارج البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الوحده الأثرية بميناء رفح البري، بالتعاون مع سلطات الجمارك، في ضبط ٩ عملات معدنية اثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد.

وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالموانئ المصرية، أنه بعد تلقي الوحدة الأثرية بشمال سيناء بلاغًا من سلطة جمارك رفح البري بالاشتباه في أثرية مجموعة من العملات المعدنية بحوزة أحد المسافرين، تم علي الفور تشكل لجنة أثرية متخصصة برئاسة الاستاذ رجب الحسيني مدير عام مركز الوحدات الأثرية بشمال سيناء، و التي بدورها أكدت أثرية هذه العملات.