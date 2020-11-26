نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق بطولة كرة السرعة بالمدينة الشبابية بالأسمرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات، اليوم بطولة كاس كرة السرعة خلال الفترة من 26 - 28 نوفمبر الجاري بمشاركةمايقرب من ٢٥٠ الي ٣٠٠ لاعب من 16 هيئة.

وصرح المستشار عمر حسين عباس رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لكرة السرعة، أن البطولة تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأن الإتحاد قام باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تم تعميمها من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحه للحفاظ علي صحة وسلامة اللاعبين.

وقدم الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على إقامة بطولة كرة السرعة بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات، وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ البطولة.

وكانت المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات قد استضافت مرحلة التأهيل الأولى للناشئين الذي تم لمرحلة ال 9 سنوات بمشاركة ما يقرب من 200 لاعب ولاعبة.