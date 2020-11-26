أخبار مصرية

القوى العاملة: تحرير 237 محضراً وغلق 51 منشأة مخالفة القانون

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: تحرير 237 محضراً وغلق 51 منشأة مخالفة القانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتحرير 237 محضراً ، وغلق 51 منشأة مخالفة قانون العمل ، وتعيين  6435  من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 16 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1607 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.


وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية  - في تقريراً للوزير- عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي ،  إلى أن المديرية قامت باستخراج 1951 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفى مجال العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للعمالة المسجلة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 53 منحة مولود ، و 15 منحة زواج ، و 13 منحة وفاة ، ورعاية صحية لـ 4 حالات أخري ، وعمل شهادات "أمان" لـ 142 عاملاً ، وصرف منحتى عيد العمال وعيد الفطر المبارك للمسجلين ليصل إجمالي ما تم صرفه 4 ملايين و333 ألف جنيه.

 كما  قامت المديرية  في مجال السلامة والصحة المهنية   بالتفتيش على  507 منشأت  ، وأسفر عن تحرير 237 محضر سلامة وصحة مهنية وغلق 51 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1188 منشأة، وأسفر عن تحرير 254 محضراً مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.


وقال: إنه في مجال عمل الأطفال قامت المديرية بالتفتيش على 402 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر التفتيش عن تحرير 12 محضراً للمنشآت المخالفة.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا