نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل 13.2 مليون جنيه مستحقات 432 عاملا مصريا غادروا الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات 432 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، أشار فيه إلي أن المستحقات بلغت 842 ألفًا و217 دولارًا، أى ما يعادل 13 مليونًا و214 ألفًا و386 جنيها مصريا تقريبا، وذلك قيمة القائمة القائمة السادسة عشر، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.