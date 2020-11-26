اليوم.. لقاء خاص مع سيدة مصر الأولى إنتصار السيسي

تحاور الفنانة والإعلامية إسعاد يونس سيدة مصر الأولى إنتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في برنامجها صاحبة السعادة.
روت "يونس"، خلال البرومو، قائلة: "شهر نوفمبر شهر مهم في حياة عائلة مصرية أصيلة فى حي الجمالية..وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التي ولدت فيه.. حتى أصبح مهم بقيمة بلد مهم بحجم مصر".
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وتابعت : "الرجل الجينتل مان منحاز لنا ليه أكثر مننا شخصيا..كل إنسان وله سلسلة مفاتيح الأمان عن الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس.. ومفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دى عند الزوجة السيدة انتصار السيسى".
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