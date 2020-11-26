برلماني : فوز الدكتورة هالة السعيد كأفضل وزيرة عربية يؤكد أن الحكومة تضم كفاءات على أعلى مستوى



هنأ النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بفوزها بجائزة أفضل وزيرة عربية في مسابقة التميز الحكومى، كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بهذا الفوز، مؤكدا أن هذا دليل على أن الحكومة الحالية تضم كفاءات على عال من التميز والنجاح، وأنها تحقق المطلوب منها بكفاءة عالية، وهو ما يعكس تفوق الحكومة في تحقيق رؤية الدولة المصرية الحديثة، وتقديم للعالم نموذجًا للمرأة المصرية الناجحة، التي تفاعلت مع التحديات، وتمتلك القدرات الحقيقية على الإنجاز والإبداع في العمل الميداني.

وأضاف النائب أن الدكتورة هالة السعيد منذ توليها حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ 16 فبراير 2017 في وزارة شريف إسماعيل، واستمرارها في المنصب بوزارة الدكتور مصطفى مدبولي، دليل على كفاءتها وتميزها في أداء وزارتها، وأنها نموذج مشرف للمرأة المصرية، حيث ساهمت في إحداث تطورات كبيرة داخل وزارة التخطيط مما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الحكومي مما أهلها للفوز بهذه الجائزة.

وأشار النائب إلى نجاح الوزيرة وكذلك الحكومة لم يأت من فراغ النجاح ولا وليد الصدفة بل هو ثمار جهد متواصل وعمل دؤوب ، ومن يتابع الوزيرة ويعلم أنه منذ تعيينها وهى حريصة على أن تحيط نفسها بعدد من القيادات ذوى الخلفية الأكاديمية، بالإضافة إلى دعمها الشباب وتصعيدهم إلى مناصب قيادية مساعدين ومستشارين لها، ولعل أفضل تعبير هو ما عبرت عنه الوزيرة بعد إعلان فوزها بقولها: "أنا أمثل جنديًا من ضمن جنود الدولة ومؤسساتها، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجهد الكبير و الطفرة غير المسبوقة اقتصاديًا وإداريًا، وتطوير الجهاز الحكومي طفرات كبيرة جدا تتم في كل المجالات وأيضا تقدير لدور المرأة المصرية".