عرس انتخابي يتحول إلى مأتم.. تفاصيل مقتل شاب بمنشأة العماري بالأقصر

شهدت قرية منشأة العماري بمحافظة الأقصر ، مقتل شاب عن طريق الخطأ أثناء مشاركته في الاحتفالات التي أقيمت بفوز أحد المرشحين لمجلس النواب.
تلقى اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر ، إخطاراً يفيد مقتل نور ناصر سليمان يبلغ من العمر 18عاماً بالثانوي الفني، من منطقة منشأة العماري متأثراً بإصابته بطلق ناري أثناء جلوسه للاحتفال بفوز النائب بهاء أبو الحمد بعضوية مجلس النواب بعد ظهور البيان الإحصائي لصالحه بعد منافسة شرسة مع المرشح عبدالرحمن بشارى، وسط إطلاق نار من الحضور، خرج طلق ناري عن طريق الخطأ، وتحولت الفرحة إلى مأتم.
تم نقل المجني عليه إلى مستشفى الأقصر العام، إلا أنه فارق الحياة قبل إسعافه ونقله إلى المشرحة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.
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