أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 26-11-2020

تواصل أسعار الدولار اليوم الخميس 26-11-2020

استقرارها أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية سواء في أسعار الشراء أو البيع، ويرصد تحيا مصر سعر بيع للدولار، وأدنى سعر لشراء الدولار.

أسعار الدولار اليوم الخميس 26-11-2020

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا في بداية تعاملات اليوم تحديدا في بنكي (الأهلي المصري – بنك مصر)، ليسجل في كلا البنكين مستوى سعر 19.51 جنيه للشراء، و16.04 للبيع، في حين سجل في البنك التجاري الدولي مصر 15.91 جنيه للشراء، و16.01 للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 15.94 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 16.04 جنيهًا.

أما في البنك العربي الإفريقي، سجّل سعر الدولار 15.92 جنيها للشراء، و16.02 جنيها للبيع.

الوزراء تحسم تعليق الدراسة أو المؤتمرات بداية من 28 نوفمبر الجارى

تداولت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد تعليق الدراسة والمؤتمرات والفعاليات بداية من 28 نوفمبر الجارى. فى إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد

وعليه، نفى هانى يونس المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، على صفحته الشخصية على الفيس بوك صحة ما يتم تداوله بشأن تعليق الدراسة والمؤتمرات والفعاليات بداية من 28 نوفمبر الجارى.

وأكد أن الورقة المتداولة بشأن صدور القرار المزعوم عن مجلس الوزراء بتاريخ 28 نوفمبر، غير صحيحة على الإطلاق ومفبركة.

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تصريحات المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، تؤكد بشكلٍ قاطع اصطناع الورقة، وعدم صحتها بالنظر إلى أنها مؤرخة بيوم من الأسبوع المقبل.