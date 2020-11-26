حفاوة برلمانية بفوز هالة السعيد بجائزة أفضل وزيرة فى العالم العربي.. نواب: فخر للمصريين ونتاج دعم القيادة السياسية



أكد برلمانيون أن حصول الوزيرة هالة السعيد على لقب أفضل وزيرة في العالم العربي، يشير إلى أن الحكومة الحالية تضم كفاءات على عال من التميز والنجاح، وأنها تحقق المطلوب منها بكفاءة عالية، وهو ما يعكس تفوق الحكومة في تحقيق رؤية الدولة المصرية الحديثة، وتقديم للعالم نموذجًا للمرأة المصرية الناجحة، التي تفاعلت مع التحديات، وتمتلك القدرات الحقيقية على الإنجاز والإبداع في العمل الميداني، موضحين أن هو التكريم ناتج عن دعم ومتابعة القيادة السياسية للعمل الحكومي منذ اختيار الوزراء ومتابعة عملهم داخل الدولة.

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الدعم من القيادة السياسية



ومن جانبها، هنأت النائبة مارجريت عازر وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، بمناسبة فوزها بلقب أفضل وزيرة في العالم العربى، لافتة إلى أن هذا التكريم يعد تكريما للمرأة المصرية بصفة عامة، وهو ما يؤكد أهمية المرأة ودورها في تطوير وتقدم وازدهار الدول.

وأوضحت عازر، أن تكريم وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية من خلال جائزة التميز الحكومي العربي في دورته الأولى هو تكريم للحكومة بشكل عام، وهو الناتج عن دعم ومتابعة القيادة السياسية للعمل الحكومي منذ اختيار الوزراء ومتابعة عملهم داخل الدولة

وضع مشرف للمصريين



وقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، التهنئة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد بمناسبة فوزها، كأفضل وزيرة في العالم العربى، مؤكدة أن هذه الجائزة تترجم وتأكد أن الوزيرة كانت تعمل على قدم وساق، وهو وضع مشرف لكل مصري وعربي أيضًا.

وقالت "حسونة" ، أن اختيار وزيرة مصرية كأفضل وزيرة في العالم العربي حدث مشرف لكل مصري، لافتة إلى أن الحكومة المصرية جميعها تعمل دون كلل كل في مجاله، وعلى جميع الملفات نجد إنجازات ملموسة وواضحة، وهذا ما يشعر به المصريون والعالم أيضًا..

جهد متواصل

هنأ النائب خالد مشهور، اللجنة التشريعية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بفوزها بجائزة أفضل وزيرة عربية في مسابقة التميز الحكومى، كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بهذا الفوز، مؤكدا أن هذا دليل على أن الحكومة الحالية تضم كفاءات على عال من التميز والنجاح، وأنها تحقق المطلوب منها بكفاءة عالية، وهو ما يعكس تفوق الحكومة في تحقيق رؤية الدولة المصرية الحديثة، وتقديم للعالم نموذجًا للمرأة المصرية الناجحة، التي تفاعلت مع التحديات، وتمتلك القدرات الحقيقية على الإنجاز والإبداع في العمل الميداني.

وأضاف النائب أن الدكتورة هالة السعيد منذ توليها حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ 16 فبراير 2017 في وزارة شريف إسماعيل، واستمرارها في المنصب بوزارة الدكتور مصطفى مدبولي، دليل على كفاءتها وتميزها في أداء وزارتها، وأنها نموذج مشرف للمرأة المصرية، حيث ساهمت في إحداث تطورات كبيرة داخل وزارة التخطيط مما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الحكومي مما أهلها للفوز بهذه الجائزة.



وأشار النائب إلى نجاح الوزيرة وكذلك الحكومة لم يأت من فراغ النجاح ولا وليد الصدفة بل هو ثمار جهد متواصل وعمل دؤوب ، ومن يتابع الوزيرة ويعلم أنه منذ تعيينها وهى حريصة على أن تحيط نفسها بعدد من القيادات ذوى الخلفية الأكاديمية، بالإضافة إلى دعمها الشباب وتصعيدهم إلى مناصب قيادية مساعدين ومستشارين لها، ولعل أفضل تعبير هو ما عبرت عنه الوزيرة بعد إعلان فوزها بقولها: "أنا أمثل جنديًا من ضمن جنود الدولة ومؤسساتها، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجهد الكبير و الطفرة غير المسبوقة اقتصاديًا وإداريًا، وتطوير الجهاز الحكومي طفرات كبيرة جدا تتم في كل المجالات وأيضا تقدير لدور المرأة المصرية".