حالة من الطقس السيء وعدم الاستقرار ببعض المحافظات صباح اليوم

اختلف المشهد عن محافظة القاهرة عن أمس، بعد سقوط أمطار غزيرة على العاصمة، أدت إلى حدوث تجمعات وتراكمات كبيرة بالشوارع، حيث تستعد المحافظة اليوم بسقوط أمطار جديدة.
وتفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بعض المناطق، موجها رؤساء الأحياء بضرورة سحب وشفط تراكمات المياه في الشوارع.
وتشهد شوارع القاهرة سيولة مرورية في صباح اليوم، وعلى أهم الكباري والمحاور 6 أكتوبر والطريق الدائري، كما تشهد الشوارع الرئيسية انضباط في حالة المرور، مقارنة عن أمس.
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وضرت موجة من عدم الاستقرار بالطقس وسقوط الأمطار، عددا من محافظات الجمهورية، حيث رفعت المحافظات درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والتى تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة فى الساعات الماضية وخلال اليومين القادمين وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد سقوط الأمطار خلال ألفترة القادمة.
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