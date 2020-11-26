تحيا مصر يقدم نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

يعاني مرضى الجيوب الأنفية من تقلب الحالة الجوية بشكل مضاعف، لذا يلجأ العديد منهم إلى المكوث في المنزل وخاصة مع تفشي فيروس كورونا الذي زاد من الخوف والقلق لدى المواطنين، ولكن البعض يضطر للخروج فعليه اتباع بعض النصائح الوقائية.

تحيا مصر يقدم عدد من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية لتفادي المضاعفات الخطيرة نتيجة لسوء احوال الطقس اليوم:

- تجنب الخروج في هذه الأجواء المتقلبة قدر المستطاع.

- إذا اضطررت للخروج، فلابد من تهيئة الجسم قبل الخروج في الهواء البارد، وشرب الماء البارد.

- احرص على ارتداء الكمامة وضع كمامة لتفادي الأتربة، أو منديل مبلل وذلك سواء في المواصلات أو عند الخروج في الشارع.

- وضع قطعة من القماش المبلل على النوافذ مع غلقها عند المكوث في المنزل لضمان عدم دخول الأتربة.

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- إغلاق نوافذ السيارة بإحكام وتشغيل فلتر الهواء لتنقية الهواء من الأتربة، في حال كان المريض يقود سيارته.