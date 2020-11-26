عقب أيام من ضجة محمد رمضان.. إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من دبي إلى تل أبيب

عقب أيام قليلة من الضجة الواسعة التي أثارها الفنان محمد رمضان بسبب حضوره أحد الحفلات في دولة الإمارات، تواجد فيها إسرائيليين، أطلقت شركة الطيران «فلاي دبي » للرحلات منخفضة التكلفة اليوم (الخميس) أولى رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب. إقرأ أيضاً: رئيس الوزراء: تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى منفعة للعامة

وتأتي الخطوة الإماراتية بعد شهرين من تطبيع العلاقات رسمياً بين الإمارات العربية المتحدة و إسرائيل برعاية الولايات المتحدة. وتأتي الخطوة الإماراتية بعد شهرين من تطبيع العلاقات رسمياً بين الإمارات العربية المتحدة و إسرائيل برعاية الولايات المتحدة. وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي أحد أكبر المطارات في العالم، لوكالة الصحافة الفرنسية أن الطائرة أقلعت صباح الخميس في رحلتها التي تستغرق نحو أربع ساعات

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