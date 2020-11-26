سفيرة النوايا الحسنة: العنف ضد المرأة مرفوض بكل صورة

أشادت الدكتورة سناء زايد، سفيرة النوايا الحسنة، بالجهود الذي يبذلها المجلس القومي للمرأة، بشكل مُستمرة تجاه المراة المصرية، خاصة ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد وأصبحت قضايا المرأة من أولى الملفات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة على أن المرأة بمختلف جنسياتها كانت تُعاني على مدار السنوات الماضية من تهميش وعنف مُستمر.

وأوضحت "زايد"، خلال البيان الصادر لها، أن محاربة العنف ضد النساء كظاهرة اجتماعية هي مسئولية جماعية، مشيرة إلى أن يجب تعاون اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال عقد حملات التوعية التي تعمل على تغيير الثقافة الاجتماعية.

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وطالبت سفيرة النوايا الحسنة، بتفعيل القوانين الذي أصدرها البرلمان في الاونة الاخيرة والخاصة بعنف المرأة، فضلًا عن سن عدد من القوانين التي تُجرم هذا الفعل، خاصة وأن العنف ضد الزوجة عبارة عن خلل أسري، فضلا عن أن العنف ضد المرأة مرفوض بكل صوره.