النائب حسانين توفيق يكتب ...مصر قبل الأهلى والزمالك

ساعات قليلة تفصل عشاق كرة القدم عن مواجهة هامة وغير مسبوقة فى نهائى كأس أفريقيا لأبطال الدورى بين الأهلى والزمالك .. الفريقين الأعرق في مصر والوطن العربي والقارة السمراء، وبطبيعة الحال فإننا قد تعودنا أن ديربي الأهلي والزمالك هو حدث هام، لكن هذه المرة الأهمية تتضاعف كون المباراة واحدة هي ما ستحسم الفائز بكأس الأميرة الأفريقية فى نسخة٢٠٢٠.
القراءة المتأنية لتاريخنا تؤكد أن ديربى الأهلى والزمالك هو واحد من الديربيات القليلة على مستوى العالم التى يمكن أن نقول أنها شعبية المنشأ بمعنى أن شعبية وجماهيرية الناديين الكبيرين هما الذين صنعوا هذا الديربى، بعكس كثير من الديربيات على مستوى العالم الموصومة ببصمات عرقية أو عنصرية، وليست شعبية المنشأ.
واجب الوقت أن تتوقف حملات الشحن بين جماهير الفريقين على صفحات السوشيال ميديا وأن يعى الجميع أن نجاح المباراة هو أمر مشرف لمصر قبل أن يكون مشرفة للفريق الفائز، وأود هنا أن أؤكد دعم جهود وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام في إطلاقه مبادرةنبذ التعصب، والسعي نحو جعلها ثقافة مصرية تواجه
إشكاليات الماضى في هذا الملف الحساس والذى نحن فى حاجة ضرورية بأن نواجه هذه السلبيات بوعى وإدراك المعاني الرياضية الجميلة وفلسفة وجودها بحياتنا، وأن يدرك شبابنا هذه المعاني برؤى مختلفة وثقافة جديدة.
الأهلاوية يريدونها الـ9 والزملكاوية يريدونها الـ6 ونحن نريد أن تخرج بمظهر يليق بمصر، تعبر بكل صدق عن انتمائنا وانتماء شبابنا المهموم بالرياضة دائما لبلدنا الحبيبة مصر.
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