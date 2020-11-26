الشعب الجمهوري: البيانات الإحصائية أظهرت عن فوز ١١ مرشح بإعادة المرحلة الأولي من إجمالي ١٨

أكدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، بحزب الشعب الجمهوري أن البيانات الإحصائية الأولية لجولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى، أظهرت عن فوز ١١ مرشح للحزب من إجمالي ١٨ مرشحا خاضوا جولة الإعادة.
وأضافت الغرفة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، في بيان لها، أنها تنتظر الإعلان الرسمي للنتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات.
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