التموين: افتتاح مكتب السجل التجارى النموذجي بالسويس

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

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وتفقد وزير التموين الخدمات المقدمة من المكتب للمواطنين، والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة، لافتا إلى أن مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري، تشمل ربط المكاتب بعضها ببعض، بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر، ولرفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقديم خدمة أفضل.