وزارة الإسكان تعلن بدء تسليم قطع أراضي"الإسكان المتميز" بالعاشر من رمضان 6 ديسمبر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد 6/12/2020، وحتى يوم الأربعاء 27/1/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالحيين (18 - 20) بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي (18) المجاورة الأولى، من 1 : 30، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 7/12/2020، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 8/12/2020، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 9/12/2020، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 10/12/2020، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 13/12/2020، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 14/12/2020، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 15/12/2020، والقطع من 241 : 271، يوم الأربعاء 16/12/2020، وبالمجاورة الثانية من 1 : 30، يوم الخميس 17/12/2020، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع من 61 : 90، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع من 91 : 120، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع من 151 : 180، يوم الخميس 24/12/2020، والقطع من 181 : 210، يوم الأحد 27/12/2020، والقطع من 211 : 240، يوم الإثنين 28/12/2020، والقطع من 241 : 270، يوم الثلاثاء 29/12/2020، والقطع من 271 : 279، يوم الأربعاء 30/12/2020.

وأشار رئيس جهاز "العاشر من رمضان"، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الـ18 المجاورة الثالثة، من 1 : 30، يوم الخميس 31/12/2020، والقطع من 31 : 41، يوم الأحد 3/1/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحى 20 المجاورة الأولى ، من 1 : 30، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأحد 10/1/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 12/1/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 13/1/2021، والقطع من 211 : 240، يوم الخميس 14/1/2021، والقطع من 241 : 272، يوم الأحد 17/1/2021.

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وقال رئيس الجهاز: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثانية بالحي 20 من 1 : 30، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 61 : 81، يوم الأربعاء 20/1/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة الثالثة بالحي 20 أرقام (1 ، 2، 8، 14، 34، 39، 50، 62، 63، 73، 74، 94، 100، 108، 109، 114، 118، 130، 132، 136، 141، 147)، يوم الخميس 21/1/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 24/1/2021، وحتى الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.​​